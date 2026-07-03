В США отмечают успехи армии России на линии фронта в Донбассе Профессор Миршаймер: на поле боя дела у русских идут весьма неплохо

Москва3 июл Вести.Армия России демонстрирует уверенные успехи на линии фронта. Она стремительно приближается к полному освобождению Донбасса. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Профессор Миршаймер добавил, что попытки Киева при помощи беспилотников изменить ситуацию оказались неэффективными. По его мнению, российские воска с успехом парируют все угрозы ВСУ.

На поле боя у русских дела идут довольно неплохо. Они движутся к освобождению всего Донбасса отметил эксперт

Он констатировал, что для полного контроля над всей территорией Донбасса российской стороне осталось сделать совсем немного.

За последнюю неделю российская армия освободила 11 населенных пунктов, сообщает Минобороны РФ. Подразделения российских сил приблизились к Славянско-Краматорской агломерации на расстояние 10 километров. Освобождение этой зоны – ключевой элемент завершения "битвы за Донбасс".

Украинские подразделения стремительно теряют боеспособность и несут тяжелые потери, отмечает постпред России при ООН Василий Небензя. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киеву пора признать реальность и начать переговоры, пока ситуация для украинских сил не стала катастрофической.

Военкор Евгений Поддубный добавил, что ВСУ все чаще допускают ошибки на поле боя. Об одном из таких промахов на запорожском направлении он рассказал ИС "Вести". Также Поддубный разъяснил, что стоит за украинской тактикой применения БПЛА.