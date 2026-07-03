Аналитик Риттер: ВСУ не могут остановить наступление российских войск Аналитик Риттер: ВСУ не в состоянии остановить наступление ВС России

Москва3 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступление российской армии, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, российские войска в настоящее время демонстрируют реальную силу, оказывая значительное давление на украинские формирования.

Он отметил, что по мере продвижения Вооруженные силы (ВС) России берут под контроль населенные пункты, где проживают русскоязычные жители, которые идентифицируют себя как русские и не хотят покидать свои дома.

Аналитик добавил, что российские военнослужащие приходят на помощь этим людям. Эксперт также подчеркнул приближение решающего сражения за полное освобождение Донбасса. По его словам, ВС РФ недавно осуществили дальнейшее продвижение на несколько километров вглубь территории и сейчас приближаются к последним городским оборонительным позициям, оставшимся в Донбассе.

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Ранее Риттер заявил, что ВСУ утратили способность маневрировать и поддерживать свои подразделения в зоне специальной военной операции (СВО).