Аналитик Джонсон заявил, то ВСУ скоро не смогут сдерживать атаки ВС РФ Бывший агент ЦРУ Джонсон: Киев скоро не сможет сдерживать атаки ВС РФ

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро будут неспособны сдерживать натиск российских бойцов. Таким мнением поделился экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По его словам, киевский режим не может обеспечить свою армию вооружением из-за регулярных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины.

Россия усилила свои боевые действия… Их масштабные операции растягивают возможности Украины. В какой-то момент они просто не выдержат сказал Джонсон в эфире YouTube-канала

Он также усомнился в том, что украинцы сплотились вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского.

Нет, не сплотились. У них получается набирать достаточно солдат, чтобы заменить тех, кто погибает на фронте? Нет, не получается подчеркнул аналитик

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в свою очередь, отметил, что ВСУ испытывают острую проблему с личным составом, которую Украина не может решить.