Москва18 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро будут неспособны сдерживать натиск российских бойцов. Таким мнением поделился экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
По его словам, киевский режим не может обеспечить свою армию вооружением из-за регулярных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины.
Россия усилила свои боевые действия… Их масштабные операции растягивают возможности Украины. В какой-то момент они просто не выдержатсказал Джонсон в эфире YouTube-канала
Он также усомнился в том, что украинцы сплотились вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского.
Нет, не сплотились. У них получается набирать достаточно солдат, чтобы заменить тех, кто погибает на фронте? Нет, не получаетсяподчеркнул аналитик
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в свою очередь, отметил, что ВСУ испытывают острую проблему с личным составом, которую Украина не может решить.