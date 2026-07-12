Бывший агент ЦРУ Джонсон: оборона ВСУ ослабевает по всей линии фронта Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: оборона ВСУ слабеет по всей линии фронта

Москва12 июл Вести.Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил об ослаблении украинской обороны по всей линии боевого соприкосновения, а также констатировал провал планов стран НАТО относительно конфликта на Украине.

По словам Джонсона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают растущее давление, поскольку Россия ведет боевые действия одновременно на шести направлениях.

Он пояснил, что это приводит к растягиванию и истощению украинской обороны.

Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже предположил Джонсон

Аналитик также обратил внимание, что Североатлантический альянс фактически терпит поражение в этом конфликте.

Джонсон подчеркнул, что изначальный замысел НАТО, заключавшийся в использовании Украины в качестве посредника для ослабления и разрушения российской армии, не был реализован. Напротив, Вооруженные силы (ВС) России значительно укрепились и технологически продвинулись.

Экс-сотрудник ЦРУ заключил, что цель ослабить Россию не была достигнута, вместо этого ослабление происходит внутри НАТО из-за растущих разногласий и отсутствия единой позиции среди стран-участниц.

Ранее сообщалось, что удар (ВС РФ) по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал демонстрацией эффективности российской армии и развеял мифы стран Запада о возможностях украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).