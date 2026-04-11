Москва11 апр Вести.Европа недостаточно поддерживает Украину для победы в конфликте, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В статье для Daily Mail политик рассказал, что недавно посещал позиции вооруженных сил Украины в Запорожской области и остался недоволен тем, что там увидел.

Настоящий вопрос… в том, делаем ли мы достаточно, чтобы помочь украинцам… Судя по тому, что я видел, ответ – нет. Мы делаем недостаточно. Мы не предоставляем украинцам необходимое оборудование написал Джонсон

Он также отметил, что многие из боевиков ВСУ деморализованы.

Поговорив с украинскими солдатами на передовой, я вижу их изнеможение и их очевидное человеческое желание, чтобы война закончилась… Эти украинцы устали после четырех лет ада заявил политик

Европа должна использовать российские замороженные активы для помощи Киеву, уверен Джонсон.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пожаловался, что ВСУ сдают позиции на фронте.

Он призвал усилить поддержку Украины, чтобы переломить ситуацию. Также он признал, что в текущих условиях киевский режим не способен вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с ИС "Вести" отмечал, что Украина сейчас вынуждена "побираться по всему свету", чтобы найти технику для затыкания дыр на передовой.