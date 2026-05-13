Меркурис: ВСУ стали "армией Франкенштейна" после обучения в Европе

Москва13 мая Вести.Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что подготовка украинских военных в странах Европы негативно сказалась на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами сказал Меркурис

По его словам, результаты такой поддержки со стороны западных партнеров вызывают недовольство даже в Киеве. Меркурис добавил, что украинские власти понимают наличие серьезных проблем в армии, а первоначальный энтузиазм вокруг западной помощи, по его мнению, уже ослаб.

Ранее стало известно, что свыше 9 тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании в рамках миссии Евросоюза по военному сотрудничеству с Украиной.