Москва13 маяВести.Свыше 9 тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании. Об этом сообщил Генштаб страны в соцсети Х.
В публикации отмечается, что в рамках миссии Евросоюза по военному сотрудничеству с Украиной с 2022 года было проведено более 230 модулей подготовки боевиков по примерно 40 различным специальностям.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Мадрид предоставит в 2026 году военную помощь Киеву на сумму 1 миллиард евро.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине не способствуют урегулированию конфликта.