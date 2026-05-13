Более 9 тысяч украинских боевиков прошли обучение в Испании Генштаб Испании сообщил о подготовке свыше 9 тысяч солдат ВСУ

Москва13 мая Вести.Свыше 9 тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании. Об этом сообщил Генштаб страны в соцсети Х.

В публикации отмечается, что в рамках миссии Евросоюза по военному сотрудничеству с Украиной с 2022 года было проведено более 230 модулей подготовки боевиков по примерно 40 различным специальностям.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Мадрид предоставит в 2026 году военную помощь Киеву на сумму 1 миллиард евро.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине не способствуют урегулированию конфликта.