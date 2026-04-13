Москва13 апрВести.Бельгия и Испания в текущем году намерены предоставить Киеву по 1 млрд евро военной помощи каждая. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
По словам Федорова, Бельгия также подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и комплектующие к самолетам.
Федоров ранее объявил о запуске на территории страны частных подразделений противовоздушной обороны.