Москва9 мая Вести.Бельгия планирует к 2029 году передать Украине все 53 своих истребителя F-16, однако глава оборонного ведомства признал, что, несмотря на обещания Брюсселя, данные два года назад, Киев до сих пор не получил ни одного самолета.

Об этом пишет журнал Vif со ссылкой на заявление министра обороны королевства Те Франкена.

Задержка объясняется переносом сроков поставок заказанных Бельгией у Соединенных Штатов самолетов F-35, которые должны заменить устаревший парк F-16, большая часть которого уже исчерпала свой ресурс.

Согласно планам, первые семь истребителей должны быть поставлены в текущем году. При этом четыре из них будут переданы в небоеспособном состоянии — их планируется использовать в качестве тренажеров.