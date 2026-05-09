Москва9 мая Вести.Российские вооруженные силы обладают необходимыми ресурсами, чтобы нейтрализовать работу истребителей F-16 противника. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В беседе с изданием NEWS.ru он прокомментировал анонсированные Бельгией поставки истребителей F-16 на Украину.

У нас есть Су-35 с ракетой Р-37М… Если организовать дежурство наших Су-35 с ракетами Р-37М, то они могут перехватывать истребители пояснил Кнутов

Он добавил, что киевский режим может начать использовать F-16 для сброса американских авиационных бомб JDAM, однако дальность их применения не превышает 80 километров.

Ранее в Бельгии пообещали передать на Украину все 53 истребителя F-16, которые находятся в их распоряжении. Планируется, что все самолеты Киев получит к 2029 году.