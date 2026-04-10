Греция отказалась передать Киеву истребители Mirage в обмен на сделку с Францией

Москва10 апр Вести.Власти Греции отклонили инициативу по передаче Украине 24 истребителей Mirage 2000-5, несмотря на предложение Франции поставить Афинам дополнительные самолеты Rafale по более низкой цене.

Об этом сообщает местная газета Kathimerini.

В материале указывается, что Париж усиливает давление на Грецию с целью передачи истребителей. Так, Греция уже отправила Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе ракеты Crotale, но на передачу самолетов не согласились.

По данным издания, на текущем этапе Франция фактически перехватила у Соединенных Штатов роль главного спонсора в поставках вооружений Киеву.

Ранее греческий премьер-министр Никитас Какламанис заявил, что страна понесла значительные экономические убытки из-за помощи Украине.