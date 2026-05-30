Украина получила 190 артиллерийских орудий от Греции через Чехию Греция передала Киеву 190 артиллерийских орудий через Чехию

Москва30 мая Вести.Греция через Чехию передала киевскому режиму 190 самоходных и буксируемых гаубиц. Об этом пишет портал pronews.gr.

Греция, как подчеркивается, передала Украине артиллерийские орудия несмотря на то, что "Турция продолжает усиливать угрозы греческому суверенитету в Эгейском море и на островах".

В частности, были поставлены следующие орудия: 66 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм, 68 буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 буксируемых гаубиц M101 калибра 105 мм … Хотя официальной страной-получателем является Чешская Республика, такие поставки в конечном итоге попадают на Украину говорится в материале

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в военной помощи со стороны Вашингтона.

Между тем политолог-американист Малек Дудаков отметил, что причиной дефицита вооружений на Украине является кризис в Соединенных Штатах, вызванный истощением арсеналов Пентагона. По его словам, для Вашингтона в приоритете - восполнить собственные запасы, а потом уже передавать часть ракет союзникам.