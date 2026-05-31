Москва31 маяВести.Украина получила от Германии еще одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом говорится в материале украинского издания "Страна.ua".
Авторы статьи ссылаются на данные украинского руководства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. Так, 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев быстрее пришли бы к мирному соглашению, если бы все страны прекратили помощь киевскому режиму, сообщала ИС "Вести".