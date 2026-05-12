В Германии подозревают, что Мерц мог втайне отправить ракеты Taurus на Украину Политик Нимайер: Германия могла втайне поставить ракеты Taurus на Украину

Москва12 мая Вести.Германия могла тайно передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку Берлин перестал раскрывать данные о военных поставках на Украину с мая прошлого года, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

С таким утверждением он выступил в интервью РИА Новости.

В феврале министр обороны ФРГ Борис Писториус вновь исключил поставки Taurus на Украину, сказав, что Берлину не стоит "накалить обстановку".

Однако, как заметил в свою очередь Нимайер, с мая 2025 года публикация сведений о военных поставках Киеву больше не ведется. Доступ к данным о военной поддержке закрыт даже для немецких парламентариев, которых в прошлом информировали о передаче оружия Украине, подчеркнул он.

Канцлер [Германии] Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли приводит агентство слова немецкого политика

Ранее стало известно, что власти Германии пытаются договориться с Белым домом о размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Берлин надеялся на развертывание этих ракет, но при нынешней американской администрации данный вопрос был поставлен на паузу.