Глава Минобороны Германии пожаловался на пробел в военных возможностях страны Писториус: срыв планов по размещению Tomahawk в ФРГ создает военный пробел

Москва5 мая Вести.Вероятный пересмотр США своего решения по развертыванию крылатых ракет Tomahawk в Германии создает пробел в военных возможностях страны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в немецком Мюнстере. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix.

Администрация экс-президента США Джо Байдена и правительство Германии в июле 2024 года договорились о размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия на территории ФРГ. Однако на прошлой неделе издание The Financial Times написало, что Белый дом в рамках инициированного президентом США Дональдом Трампом сокращения американского контингента в Германии собирается пересмотреть решение о развертывании нового дальнобойного вооружения.

То, что сейчас это (планы по размещению Tomahawk – прим. ред.), возможно, происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях сказал Писториус

При этом он отметил, что не удивлен решению администрации Трампа и еще в 2023 призывал европейских союзников по НАТО готовиться к сокращению американского присутствия в Европе из-за смещения фокуса внимания США на индо-тихоокеанский регион.

Писториус напомнил, что Германия в 2023 году приступила совместно с Великобританией к разработке программы по созданию ракет большой дальности. В связи с последними заявлениями Трампа к Берлину и Лондону хочет присоединиться Париж, добавил глава Минобороны ФРГ.

Ранее американский лидер объявил, что США планируют сократить численность своих военных в Германии более чем на 5 тыс. человек.

Немецкое издание Der Spiegel написало, что это может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель ФРГ.