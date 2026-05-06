Отказ США Германии в "Томагавках" повлияет на военные планы Европы против РФ FT: решение США по ракетам Tomahawk нарушит военные планы Европы

Москва6 мая Вести.Отказ США от размещения ракет Tomahawk в Германии раскрывает острый дефицит у Европы средств, направленных на "сдерживание" РФ, а также ставит под угрозу "военное планирование" Запада. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей НАТО.

Ранее FT сообщала, что Вашингтон на фоне планируемого сокращения числа военных в Германии пересмотрит размещение своего дальнобойного оружия, в том числе ракет Tomahawk, на территории этой страны.

Решение [американского лидера] Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности в Германии обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания [в отношении России] говорится в публикации

Европа располагает и другими дальнобойными ракетами, такими как Taurus и Storm Shadow, однако они обладают меньшим радиусом действия. Кроме того, отмечает газета, запасы подобных вооружений у европейцев ограничены, а многие проекты по разработке дальнобойного оружия находятся на ранних стадиях.

Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию... и осложняет военное планирование следует из материала

Ранее глава Белого дома заявил, что США сократят численность американских военнослужащих в Германии более чем на пять тысяч человек.