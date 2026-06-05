"Никаких Tomahawk для Мерца": Дмитриев о возможной отмене поставок ракет ФРГ Дмитриев: Мерц останется без американских ракет Tomahawk

Москва5 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя предполагаемый отказ США от продажи американских ракет Германии, заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без этого вооружения.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон, вероятно, отменит запланированную поставку Германии крылатых ракет Tomahawk, опасаясь ответных мер со стороны России.

Никаких Tomahawk для Мерца написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х

В мае шеф Пентагона США Пит Хегсет подписал меморандум об отмене обещанных поставок Tomahawk союзникам по НАТО в Европе.

Причиной этому могла стать нехватка вольфрама, используемого в производстве крылатых ракет.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан сообщала, что Соединенные Штаты израсходовали треть всех имеющихся ракет Tomahawk в ходе войны с Ираном.