Москва30 мая Вести.Нехватка вольфрама может повлиять на потенциал США в производстве ракет Tomahawk, заявил ИС "Вести" военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

На сегодняшний день на рынке наблюдается кризис редкоземельных металлов, отметил он.

Сейчас мировой кризис, связанный с энергоносителями и с материалами. В составе Tomahawk есть редкоземельные материалы, монополию на которые имеет Китай. А так как с Китаем сейчас у Соединенных Штатов Америки отношения разлаживаются, Иран стал, скажем, очередным яблоком раздора, то это тоже может повлиять на производство Tomahawk. И я думаю, что показатели в тысячу "Томагавков" в год останутся чисто плановыми, которые не будут реализованы на практике