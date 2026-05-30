Москва30 маяВести.Нехватка вольфрама может повлиять на потенциал США в производстве ракет Tomahawk, заявил ИС "Вести" военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
На сегодняшний день на рынке наблюдается кризис редкоземельных металлов, отметил он.
Сейчас мировой кризис, связанный с энергоносителями и с материалами. В составе Tomahawk есть редкоземельные материалы, монополию на которые имеет Китай. А так как с Китаем сейчас у Соединенных Штатов Америки отношения разлаживаются, Иран стал, скажем, очередным яблоком раздора, то это тоже может повлиять на производство Tomahawk. И я думаю, что показатели в тысячу "Томагавков" в год останутся чисто плановыми, которые не будут реализованы на практикезаявил он
При этом ранее Соединенные Штаты анонсировали планы о крупном наращивании производства ракет Tomahawk, AMRAAM и других типов высокоточных боеприпасов.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, согласно которому Европа лишится обещанных американских ракет.