Москва17 апрВести.США предупредили Европу о возможных задержках в поставках оружия из-за истощения американских запасов на фоне войны с Ираном, сообщает агентство Reuters.
Задержки в поставках затронут ряд европейских стран, в том числе страны Прибалтики и Скандинавии.
Американские официальные лица поставили некоторых европейских коллег в известность о том, что поставки по ряду заключенных оружейных контрактов могут оказаться отложенными, поскольку война с Ираном продолжает истощать запасы вооруженийотмечает Reuters
Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа намерена задействовать автопроизводителей для выпуска оружия, поскольку украинский конфликт и война на Ближнем Востоке истощает американские запасы вооружений.
Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США поставляют в свои войска больше нового ядерного оружия и осуществляют больше программ модернизации ядерных боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.