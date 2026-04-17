США предупредили Европу о задержках в поставках оружия из-за войны с Ираном

Москва17 апр Вести.США предупредили Европу о возможных задержках в поставках оружия из-за истощения американских запасов на фоне войны с Ираном, сообщает агентство Reuters.

Задержки в поставках затронут ряд европейских стран, в том числе страны Прибалтики и Скандинавии.

Американские официальные лица поставили некоторых европейских коллег в известность о том, что поставки по ряду заключенных оружейных контрактов могут оказаться отложенными, поскольку война с Ираном продолжает истощать запасы вооружений отмечает Reuters

Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа намерена задействовать автопроизводителей для выпуска оружия, поскольку украинский конфликт и война на Ближнем Востоке истощает американские запасы вооружений.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США поставляют в свои войска больше нового ядерного оружия и осуществляют больше программ модернизации ядерных боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.