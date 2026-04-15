США производят больше ядерного оружия, чем во время холодной войны В Минэнерго США рассказали, сколько ядерного оружия выпускает Вашингтон

Москва15 апр Вести.США на сегодняшний день поставляют в свои войска больше нового ядерного оружия и реализует больше программ модернизации ядерных боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом заявил глава американского Министерства энергетики Крис Райт, его слова приводит РИА Новости.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям он отметил, что в проекте бюджета на 2027 финансовый год предусмотрены беспрецедентные инвестиции в размере 27,44 миллиарда долларов на модернизацию американского ядерного арсенала. По словам Райта, эти средства помогут обеспечить обслуживание боезарядов, а также обновление производственных мощностей и развитие инфраструктуры, важных для поддержания потенциала сдерживания.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок - сразу семь ,чем когда-либо со времен холодной войны сказал Райт

