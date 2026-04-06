США перед началом атак на Иран значительно увеличили экспорт СПГ

Москва6 апр Вести.США существенно увеличили объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в феврале 2026 года, незадолго до очередной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Экспортные показатели в результате достигли рекордного значения в 5,5 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы говорится в статье РИА Новости.

По сравнению с январем, когда экспорт СПГ составил 4,4 миллиарда долларов, февральский показатель вырос на 25%, что стало максимальным значением за историю Соединенных Штатов.

Ключевыми импортерами американского сжиженного природного газа в конце зимы стали Великобритания (10,6% от общего объема поставок), Нидерланды (10,1%), Египет (9,8%), Испания (8,4%) и Германия (7,6%).

Реализация проектов заводов по производству сжиженного природного газа в США возможна при устранении конкурентов, заявил в интервью ИС "Вести" член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.

Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит примерно пятая часть глобального экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Ранее Иран начал предоставлять "безопасный проход" через Ормузский пролив судам при наличии соответствующего разрешения. По информации ряда СМИ, в некоторых случаях танкерным операторам приходилось уплачивать за это пошлину.

Американский телеканал CNN сообщал, что Тегеран рассматривает возможность обеспечить частичный транзит судов через пролив при условии, что сделки по продаже нефти будут проводиться в китайских юанях.