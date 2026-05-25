Экспорт СПГ США в марте стал рекордным на фоне ближневосточного конфликта Экспорт СПГ США в марте достиг 16,2 млрд куб. м на фоне ближневосточного кризиса

Москва25 мая Вести.Соединенные Штаты Америки в марте 2026 года экспортировали рекордные 573,5 млрд куб. футов (16,2 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из ежемесячного отчета Минэнерго США, который приводит ТАСС. Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось около 62% всего экспорта.

Экспорт СПГ в марте оказался на 16% выше, чем в феврале, и на 25% больше, чем в марте прошлого года. Уточняется, что всего было отправлено 188 танкеров с СПГ. Таких показателей удалось добиться за счет наращивания мощностей завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане, а также увеличения отгрузок с Corpus Christi и Sabine Pass.

Основными направлениями поставок стали Франция, Нидерланды, Египет, Испания и Италия. На эти страны пришлось 48,4% всех поставок Соединенных Штатов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel сообщило, что страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного природного газа из России на 15,5% в апреле год-к-году до 2,169 миллиарда кубометров. Как отмечалось в материале "Ведомостей" со ссылкой на данные обзора, подготовленного экспертами Центра ценовых индексов, мировой рынок СПГ останется дефицитным до 2028 года, что создаст возможности для увеличения его экспорта из РФ.