Глава Минэнерго Райт: у США нет технической необходимости в ядерных испытаниях

Москва14 мая Вести.У США нет технической необходимости возобновлять ядерные испытания, заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает ТАСС.

Однако США могут провести подобные испытания по "иным причинам", отметил Райт.

В этом году руководители оружейных лабораторий и глава Стратегического командования [Вооруженных сил США] вновь выдали сертификат о том, что наши [ядерные] арсеналы являются надежными приводит ТАСС слова Райта

Ядерный арсенал США готов к применению, подчеркнул министр.

Портал The War Zone сообщил, что США начали разработку новой мощной атомной авиабомбы.

Между тем замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва ответит соразмерно, если США или другие страны проведут ядерные испытания. Россия строго соблюдает национальный мораторий на ядерные испытания, объявленный в 1990 году, подчеркнул Рябков.