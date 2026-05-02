Москва2 мая Вести.Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) начало разработку новой мощной атомной авиабомбы. Об этом пишет The War Zone.

По данным издания, проект называется Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). На него были выделены около 100 млн долларов.

В рамках его реализации разрабатывается бомба для поражения стратегических подземных бункеров, которые находятся глубоко под землей. В ней будут использованы элементы существующих ядерных бетонобойных боеприпасов, включая B61-11, -12 и -13. Мощность бомбы составит примерно 400 килотонн.

Система NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения защищенных и глубоко залегающих целей, гарантируя, что противник не сможет разместить свои наиболее ценные активы вне досягаемости американских ядерных сил цитирует издание представителя NNSA

При этом до сих пор нет информации о строении будущего снаряда. Предполагается, что бомба будет более точной и управляемой, что позволит просто сбрасывать ее с самолета, летящего на большой высоте. После этого она автономно будет держать курс на цель, "подруливая" к ней в случае необходимости. Также не исключено, что разработку оснастят ракетным ускорителем.