В США рассматривают варианты атак спецназа на российские космодромы Forbes: США допускают операцию спецназа на российском космодроме из-за "Нудоля"

Москва3 мая Вести.Американские подразделения специального назначения тренируют гипотетические сценарии атак на российские космодромы. По версии экспертов, причиной тому может послужить разработка Россией ядерного противоспутникового оружия, пишет Forbes.

Согласно данным журнала, в качестве главной угрозы Вашингтон рассматривает ракетный комлекс "Нудоль", который американцы рассматривают как носитель ядерного заряда, способный за одну атаку уничтожить огромное количество спутников. Поэтому США якобы думают над возможностью размещения в космосе собственных аппаратов с ядерными боеголовками.

По словам главы сферы космической безопасности фонда "Безопасный мир" Виктории Самсон, отряд спецназа США сможет "быстро и без проблем" ликвидировать российское вооружение до его запуска. Она также отметила, что по степени скрытности эта операция должна превзойти даже рейд по захвату президента Венесуэлы — действовать следует тихо и без промедления.

Эксперты издания подчеркивают, что попытка удара по российским объектам автоматически означает повод к прямому военному столкновению стран.