Депутат Журавлев: реакция на планы НАТО прорвать ПВО РФ уже последовала

В Госдуме прокомментировали планы НАТО по прорыву ПВО России Депутат Журавлев: реакция на планы НАТО прорвать ПВО РФ уже последовала

Москва1 июл Вести.Реакция на планы Североатлантического альянса использовать тандем ракеты большой дальности LCM Mk2 и беспилотного летательного аппарата DELUGE для подавления каналов радиолокационных станций (РЛС) и прорыва российской ПВО уже последовала на самом высоком уровне. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с изданием Лента.ru.

По его словам, реакция носит не просто декларативный, а системный характер.

Глава Минобороны подтвердил, что во всех группировках войск уже выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА с применением тактических перехватчиков, которая активно интегрируется в единую систему ПВО добавил Журавлев

Он также отметил, что активно внедряются мобильные огневые группы, которые вооружены FPV-перехватчиками. По словам парламентария, в войска активно поступают новые комплексы РЭБ, проявляющие эффективность против сложных беспилотников.

Ранее в Госдуме назвали сценарий, по которому НАТО может начать войну с Россией.