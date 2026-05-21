Депутат Журавлев считает, что одной провокации хватит для начала войны с НАТО

Москва21 мая Вести.Для начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО будет достаточно одной провокации Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат в разговоре с NEWS.ru отметил, что НАТО, судя по всему, готовится к нападению на РФ. Так, создан военный "шенген" для быстрой переброски танков на Восток, а заводы, еще недавно не бывшие оборонными, загружены заказами.

С одной стороны, это обыкновенное освоение бюджета, но с другой — достаточно одной провокации Запада, и начнутся боевые действия с РФ сказал Журавлев

Он подчеркнул, что России необходимо не упускать из виду эти приготовления и быть готовой встретить потенциальную угрозу во всеоружии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что радикальные силы на Западе несут ответственность за затягивание конфликта на Украине. Кроме того, по его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский также не стремится к мирному урегулированию.