Ненависть Европы к РФ может стать причиной для будущей войны, считает Ходаренок Ходаренок: Европа готовится к войне с Россией из-за чувства ненависти

Москва21 апр Вести.У России и европейских стран нет особых противоречий, но на Западе все равно готовятся к войне из-за чувства непреодолимой ненависти. Об этом военный эксперт полковник Михаил Ходаренок заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Для начала полномасштабной войны нет ни территориальных, ни идеологических, ни экономических противоречий, считает Ходаренок.

Вроде как у нас с европейскими странами ведь нет никаких противоречий особых…, без которых, собственно говоря, дальнейшая жизнь невозможна. Территориальных, идеологических нет, … нет у нас никаких экономических противоречий, религиозных опять-таки нет противоречий. А, собственно говоря, почему они готовятся к войне? А иногда ведь войны возникают вот из элементарного чувства ненависти к другим нациям. Просто непреодолимая ненависть, которую значительная часть вот европейских народов и наций испытывает к нам высказал свою точку зрения Ходаренок

Ранее издание L'AntiDiplomatico обвинило власти европейских стран в подготовке своего населения к необходимости войны с Россией.