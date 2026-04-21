Москва21 апрВести.У России и европейских стран нет особых противоречий, но на Западе все равно готовятся к войне из-за чувства непреодолимой ненависти. Об этом военный эксперт полковник Михаил Ходаренок заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Для начала полномасштабной войны нет ни территориальных, ни идеологических, ни экономических противоречий, считает Ходаренок.
Вроде как у нас с европейскими странами ведь нет никаких противоречий особых…, без которых, собственно говоря, дальнейшая жизнь невозможна. Территориальных, идеологических нет, … нет у нас никаких экономических противоречий, религиозных опять-таки нет противоречий. А, собственно говоря, почему они готовятся к войне? А иногда ведь войны возникают вот из элементарного чувства ненависти к другим нациям. Просто непреодолимая ненависть, которую значительная часть вот европейских народов и наций испытывает к намвысказал свою точку зрения Ходаренок
Ранее издание L'AntiDiplomatico обвинило власти европейских стран в подготовке своего населения к необходимости войны с Россией.