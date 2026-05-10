Политолог Евстафьев: Европа готовится к большой войне против РФ, но пока боится

Москва10 мая Вести.Европа вышла на финишную прямую подготовки большой войны против России, однако пока европейцы не полностью к ней готовы. Такое мнение политолог Дмитрий Евстафьев высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Россия показала киевскому режиму и его западным партнерам, что готова жестко ответить на любые провокации во время празднования 9 мая, что сильно их напугало.

Все-таки они пока боятся. Да, они готовятся к эскалации, да, они вышли на финишную прямую большой европейской войны против России. И отрицать это тоже не стоит… Фактически произошла интеграция вооруженных сил Украины в структуры … вот этой "коалиции желающих", очевидно абсолютно что они действуют в едином контре управления, разведки и целеполагания сказал Евстафьев

Политолог также предположил, что у этих объединенных сил имеется свой собственный центр принятия решений.

Вероятнее всего, у них есть единый условный генеральный штаб. И я думаю, он находится не на Украине. Я думаю, что он находится в Германии. И он, с моей точки зрения, должен являться легитимной целью… Но пока они полностью не готовы, и то, что Россия показала готовность в случае эскалации, их вообще-то напугало добавил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия не хочет усугублять с кем-либо отношения, но это случилось бы при ответе на провокации 9 мая.