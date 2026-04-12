До завершения плана Европы по переводу ВПК на поток осталось полтора года

Москва12 апр Вести.Европейские страны выходят на финишную прямую по превращению своего военно-промышленного комплекса в главный драйвер развития. До перехода на конвейерное производство осталось около полутора лет, напомнил политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Евстафьев назвал иллюзией формальные данные об экономической стагнации в Западной Европе. По его мнению, у Европы есть предпосылки для роста экономики.

Европа имеет планы на раскрутку своей военной промышленности к 27-28 году. Поэтому … они сейчас уже выходят на магистральный путь превращения своего военно-промышленного комплекса в главный драйвер развития… В Европе есть, по большому счету, скрытый экономический рост, он скоро будет открыт… Я напомню, сейчас уже весна 2026 года, до планового рубежа выхода ВПК европейских стран на серьезную мощность, на переход к поточному производству военной техники … максимум осталось года полтора рассказал политолог

Также он подчеркнул, что следующим этапом станет подготовка Европы к большой войне.

Следующим этапом за выходом ВПК стран Европы на конвейерное производство [станет] переход к мобилизационной уже не экономике, а мобилизационной социальной структуре. А это означает подготовку к большой европейской войне… А начнут они с нас подытожил Евстафьев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет прикрыть свои недальновидные решения в экономике идеологическим подходом, а потому пытается полностью подавить Россию.