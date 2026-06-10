Москва10 июн Вести.Европа стремительно движется к большой войне. Это самое опасное из того, что в настоящее время происходит на континенте. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, ситуация свидетельствует об отсутствии у стран ЕС внутренних политических сдержек.

Самое опасное из того, что сейчас происходит – это темп движения к большой европейской войне. Я всегда считал, что где-то в каком-то пределе она неизбежна. Но то, как быстро начали двигаться к ней некоторые европейские страны, начинает удивлять даже меня. Это означает, что внутренних сдержек у них политических не осталось сказал Евстафьев

Также он отметил, что на данный момент диалог с НАТО отсутствует полностью.

Конечно, у нас на сегодняшний день нет никакого диалога с НАТО. Я считаю это прискорбно, потому что я бы задал странам НАТО и НАТО как институту вопрос: а вы где? Вот в Прибалтике, действительно, это вы или это сборище, что называется, отбитых, потерявших контроль над собой и над ситуацией политических элит? добавил эксперт

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявлял, что Европа делает все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт Украины с Россией, а затем вступить в него. К этому, по его словам, европейские власти готовят не только свой военно-промышленный комплекс, но и общественное мнение.