Москва14 июн Вести.В Европе не нацелены на диалог с Москвой, а наоборот продолжают нагнетать атмосферу страха по поводу нашей страны. В таком случае Европе нужно усилить ощущение страха, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Разумность в Европе, и в целом евроатлантической политике, не увеличилась, а вот страх увеличился. Значит, мы действуем в правильном направлении. Если единственная рациональная эмоция, которая осталась на Западе, в частности в Европе, - это страх, значит, надо работать через страх. Значит, надо немножко усилить ощущение страха в Европе. Значит, это работает заявил он

Эксперт отметил, что фактически Европа сейчас перешла от идеи нанесения России стратегического поражения, господствовавшей до начала 2026 года, к идее нанесения России политического поражения. В таком случае политическая нестабильность в РФ будет играть на руку европейским элитам, отметил Евстафьев.

Нам нужно сделать так, чтобы больно стало тем конкретным людям в Киеве, в Европе, особенно в Лондоне, которые вложили в проект "Украина", именно в его террористическую версию, очень много денег. И должно стать им больно физически. Мы должны лишить европейские элиты ощущения бессмертности. Может быть, начав не с высшего эшелона, но со второго, с третьего, снизу. Это, я думаю, будет иметь хороший эффект сказал он

Ранее председатель ведущей политической партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что представители европейских элит стремятся трансформировать ЕС из политического объединения в военный союз.