Европа делает все возможное, чтобы оттянуть потенциальный конфликт с Россией Эксперт Кнырик: европейцы готовят, прежде всего, общество к войне против России

Москва8 июн Вести.Европейцы делают все возможное, чтобы вступить в конфликт с Россией как можно позже. Они готовят не только свой военно-промышленный комплекс, но и общественное мнение, заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью ИС "Вести".

В контексте войны с Европой, очевидно, что Европа готовится рано или поздно каким-то образом в этом всем процессе поучаствовать. Им бы хотелось, конечно, чтобы это было не рано, а поздно… Не только тогда, когда некогда известные автомобильные немецкие марки окончательно перестанут производить автомобили, а будут производить оружие, но и когда общество будет к этому готово… Главная задача для них сейчас – даже не столько перескочить на военные рельсы, сколько убедить свое общество, что эта война неминуема сказал Кнырик

По его мнению, европейцы рассчитывают "украинским проектом" затянуть конфликт с Россией на несколько лет, чтобы уже потом в него ввязываться.

Лидеры стран "евротройки", президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступили за активное участие Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта.