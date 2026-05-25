Москва25 мая Вести.Европейские страны всеми силами пытаются отсрочить прекращение конфликта на Украине, поскольку в перспективе им будет крайне сложно найти повод для вероятной войны с Россией, к которой они уже готовятся.

Такое мнение выразил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Я убежден, что Россия дойдет на Украине до победного конца, до полного поражения киевского режима. Если это произойдет … до того, как Европа будет готова к войне, конфликт завершится … Однако если европейцам удастся как бы прикрепить намерения повоевать с Россией к текущему противостоянию на Украине, то оно может продолжиться. Начинать же войну с нуля будет для Европы гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются не дать Украине проиграть объяснил аналитик

Крайнер также считает, что европейским союзникам Киева в любом случае придется ответить за поддержку провокаций Вооруженных сил Украины.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что удар украинских боевиков по зданию колледжа и общежитию в ЛНР стал фатальной ошибкой киевского режима, благодаря которой он подписал самому себе приговор.