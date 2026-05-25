Москва25 мая Вести.Нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) удар по студенческому общежитию в ЛНР стал роковой ошибкой Киева.

Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью изданию Consortium News.

По словам эксперта, это преступление ставит крест не только на киевском режиме, но и на Украине, как государстве.

То, что украинцы здесь (в Старобельске – прим. ред.) совершили, стало для них фатальной ошибкой … Я надеюсь, что однажды украинцы осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займет место (главы киевского режима Владимира – прим. ред.) Зеленского, ждет гибель, если он продолжит идти тем же путем. Совершать подобные вещи в отношении России — автоматически это смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины отметил Риттер

Эксперт добавил, что преступления ВСУ против человечности раскрывают сущность киевского режима.

Я надеюсь, что каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом "Орешника" в ушах, потому что они убили невинных девушек и парней. Это были люди, которые должны были учить подрастающее поколение. И они были нужны. А (киевский режим – прим. ред.) целенаправленно обрек их на смерть добавил он подчеркнул офицер

Ранее Риттер указал, что украинское руководство поступает аморально и по отношению к гражданам собственной страны.

В ночь на 22 мая запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним официальным данным, погиб 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника. Среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты "Орешник", гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Российское Минобороны подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.