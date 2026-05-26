Москва26 мая Вести.Украина как государство переродилось в террористическую организацию. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Комментируя террористический акт ВСУ в Старобельске в ЛНР, профессор заявил, что знает примеры, когда террористы становились государством, однако, чтобы государство скатилось до уровня террористической организации – нет.

В Киеве наступает новая эпоха, когда он перестает быть свободным, потому что не отдельные люди, а все государство украинское переродилось в террористическое. Обычно происходит обратный процесс - история знает случаи, когда террористическая организация вырастала практически в полноценное государство. Здесь же обратный процесс, когда государство превратилось в террористическую организацию. заявил Коктыш

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.