Москва17 июн Вести.Важная черта в поведении киевского режима – полная утрата понимания чувства времени. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Он также отметил, что Украина не в состоянии понять не то, что настроения США, а даже небольшого "ветра" в Европе.

Но самое важное в поведении киевского режима – это полная утрата чувства времени. Они живут в своей ракушке. Они не поняли изменения настроения в Соединенных Штатах … Они не поняли смены даже небольшого "ветра" в Европе. Да Европа продолжает быть нацелена на расчленение России на ее разгром на ее поглощение использование ресурсов, но Европа за крайне редким исключением она … начинает вести себя в действительности более осторожно. Вот этого Зеленский не понимает. Он еще не понимает и того что он тоже расходный материал. Зеленский думал, что расходный материал - это украинцы. Но ведь он тоже расходный материал, им рано или поздно пожертвуют выразил свое мнение он

Однако несмотря на осторожность Европы, она все-таки стремительно движется к большой войне. По мнению Евстафьева, это означает, что внутренних сдержек у нее политических не осталось.