Социолог: у главы киевского режима Зеленского нет абсолютной власти Социолог: на Украине больше не будет старых политиков во власти

Москва11 июн Вести.Учитывая то, что украинское государство полностью зависит от внешних ресурсов, оно будет подвергаться определенной трансформации из стран ЕС. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

По его словам, в украинском обществе наблюдается раскол. Этот раскол проходит между теми, кто вынужден участвовать в боевых действиях и отправляется на фронт, и теми, кто избегает участия в войне. Значительная часть военнослужащих, чья служба продлится долгие годы, составляет весомую и влиятельную прослойку украинского общества. Эти люди, будучи неотъемлемой частью нации, фактически поддерживают фундамент государственности. Поэтому фигура действующего главы киевского режима уходит в тень.

У Зеленского уже не абсолютная власть. Я могу сделать точный вывод на сегодняшний день, что если в 2022-й год - это было единоначалие, единое лидерство, 90% рейтинга на тот момент - это никто не оспаривает, то сейчас у него есть уже альтернатива. И в Европе и на Западе смотрят на другие персонажи. Уже не будет старых политиков во власти, уже пришли молодые. Скоро мы поймем, будут ли это военные или гражданские рассказал Копатько

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящем голосовании указал на то, что Украина сама не проводит выборы и мешает делать это России.