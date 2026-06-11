Москва11 июнВести.Учитывая то, что украинское государство полностью зависит от внешних ресурсов, оно будет подвергаться определенной трансформации из стран ЕС. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.
По его словам, в украинском обществе наблюдается раскол. Этот раскол проходит между теми, кто вынужден участвовать в боевых действиях и отправляется на фронт, и теми, кто избегает участия в войне. Значительная часть военнослужащих, чья служба продлится долгие годы, составляет весомую и влиятельную прослойку украинского общества. Эти люди, будучи неотъемлемой частью нации, фактически поддерживают фундамент государственности. Поэтому фигура действующего главы киевского режима уходит в тень.
У Зеленского уже не абсолютная власть. Я могу сделать точный вывод на сегодняшний день, что если в 2022-й год - это было единоначалие, единое лидерство, 90% рейтинга на тот момент - это никто не оспаривает, то сейчас у него есть уже альтернатива. И в Европе и на Западе смотрят на другие персонажи. Уже не будет старых политиков во власти, уже пришли молодые. Скоро мы поймем, будут ли это военные или гражданскиерассказал Копатько
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на предстоящем голосовании указал на то, что Украина сама не проводит выборы и мешает делать это России.