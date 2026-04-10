Москва10 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, продолжая свою политику, заводит украинское общество в тупик. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил социолог Евгений Копатько.

В качестве примера он привел статистику желающих служить в рядах ВСУ.

Опросы там проводят различные на Украине... когда 42% граждан говорят, что они не хотят служить в ВСУ, если война будет идти долго, то даже в условиях этого контролируемого процесса, ну как-то это уже говорит о многом. И показатель людей, которые готовы воевать, там больше всего, больше 20% это люди, которые в возрасте 45-54 года. Но это как раз и говорит о том, что люди в возрасте 18-29, их минимум. То есть, на самом деле, я подчеркиваю, что это вот так прорываются такие информационные, скажем, сообщения, которые имеют некий вес, потому что видно, что в обществе все равно нет этого единства, нет монолита сказал он

Также социолог предположил, что вопрос о новом руководителе Украины может быть решен не на выборах, а просто принудительной сменой глав.

Надо понимать, что Зеленский своей политикой, он заводит, собственно, украинское общество в тупик, и вопрос о его смене, физическое, там, еще раз говорю, там, увезут его, там, куда-то в Майами, или еще в какой-то город, или какая-то другая форма его вывода из политической жизни, она, скорее всего, будет более вероятна в этих условиях... Этот вопрос будет стоять не о выборах, а просто смене одного руководителя другим. Причем уровень легитимности сомнительный, или псевдо-сомнительный, или полу-сомнительный на каком-то этапе времени вообще влиять не будет спрогнозировал Копатько

Активные мобилизационные действия на территории Украины продолжаются и уже даже коснулись трудоспособных женщин репродуктивного возраста. Именно это заставило 57% жительниц покинуть страну.