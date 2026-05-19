Москва19 мая Вести.Европейская стратегия предполагает дальнейшую эскалацию украинского конфликта, а коррупционные проблемы Украины рассматриваются как второстепенные. Основная задача при этом - трансформация украинской политической элиты путем продвижения более молодых политических деятелей. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

По его мнению, европейцы ожидают на Украине прихода нового, молодого и решительного поколения политиков, которые должны будут управлять будущим развитием событий и готовить Европу к войне.

Потому что европейцы настроены на эскалацию. На мой взгляд, базовая позиция европейцев заключается в том, что Зеленский сейчас не абсолютный лидер и у него есть альтернатива. Я имею в виду, что Буданов, Федоров - это люди сорокалетние и дальше будет ротация именно на эту часть украинского политикума. Имеется в виду то, что старые политические проекты, партии, об этом нужно просто забыть и не строить больше никогда иллюзий по поводу их возвращения во власть. Я имею в виду проекты Тимошенко, Порошенко и прочее, включая тех людей, которые думают вернуться. Потому что происходит смена политических поколений. И думаю, что произойдет ротация на более молодых, беспринципных и дерзких, которые будут управлять повесткой, которые будут в дальнейшем готовить Европу к войне заявил Копатько

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится окончания украинского конфликта. Также, по его мнению, на Западе боятся такого исхода событий. Для Зеленского это может означать политическую, а может, и физическую смерть, заявил депутат.