Пушков: степень вовлеченности Евросоюза в конфликт на Украине растет

Москва23 мая Вести.Европейские страны игнорируют коррупционные скандалы на Украине, пока у них есть возможность воевать с Россией с помощью Киева, заявил сенатор Алексей Пушков в своем канале в мессенджере MAX.

Европейские политики - это профессиональные лицемеры, которые создают видимость давления на Киев, отметил Пушков.

Не дожидаясь полного расследования коррупционного скандала на Украине, Мерц, Стармер и Макрон обещали в ближайшие месяцы усилить поддержку Украины. Им плевать на все, на любые масштабы коррупции, даже на расхищение их собственной помощи, лишь бы продолжать воевать украинскими руками против России. Степень вовлеченности Европы в конфликт - максимальная подчеркнул Пушков

По мнению сенатора, усиление вовлеченности европейских стран в конфликт может привести к его обострению.

Следующая фаза - только "горячая" война заключил Пушков

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюз должен отказаться от русофобии и перейти от "болтологии" к практическим шагам по достижению мира на Украине. По мнению Захаровой, ЕС следует проявить волю к миру и прекратить спонсировать терроризм.