Косачев: ЕС "играет" на стороне Киева, пускать его за стол переговоров нельзя Косачев: Евросоюз нельзя пускать за стол переговоров по Украине

Москва1 июл Вести.Европейский союз (ЕС) не должен быть допущен за стол переговоров по украинскому вопросу, так как он будет "играть" на стороне киевского режима. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Роль Европейского союза в контексте урегулирования украинского конфликта ничтожна, ведь ЕС фактически является его стороной, подчеркнул парламентарий в интервью ТАСС.

Если запускать за стол переговоров Европейский союз, то это просто будет означать радикально усиливать противоположную сторону на переговорах. И с какой стати мы будем играть в такие игры? Я лично категорически против того, чтобы Европейский союз как-то участвовал в переговорном процессе по Украине отметил Косачев

При этом, по мнению парламентария, диалог с отдельно взятыми европейскими лидерами возможен уже сейчас, однако он не должен носить в том числе характер "формального переговорного процесса".

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что ЕС уже не скрывает того, что сам является стороной украинского конфликта. Евросоюз берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению киевского режима, добавила она.