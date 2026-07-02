Москва2 июлВести.Компромиссов в вопросе устранения первопричин конфликта на Украине быть не может, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.
При этом Москва готова к возобновлению переговоров, отметил Косачев.
В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, есть готовность к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное - это устранение первопричин этого конфликтаприводит ТАСС слова Косачева
В том числе компромиссы невозможны в вопросах соблюдения прав людей и обеспечения безопасности России, подчеркнул сенатор.
Россия показала свою готовность идти на уступки, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах, напомнил Косачев.
Предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. Мы готовы были говорить на все эти темы, но нам сказали: "Нет, не надо, это не ваше дело"заключил Косачев
Сенатор заявил ранее, что Европейский союз (ЕС) нельзя допускать за стол переговоров по украинскому конфликту, поскольку ЕС начнет "играть" на стороне киевского режима.