Косачев: Россия не пойдет на компромиссы по первопричинам украинского конфликта Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине

Москва2 июл Вести.Компромиссов в вопросе устранения первопричин конфликта на Украине быть не может, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

При этом Москва готова к возобновлению переговоров, отметил Косачев.

В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, есть готовность к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы. Без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное - это устранение первопричин этого конфликта приводит ТАСС слова Косачева

В том числе компромиссы невозможны в вопросах соблюдения прав людей и обеспечения безопасности России, подчеркнул сенатор.

Россия показала свою готовность идти на уступки, в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах, напомнил Косачев.

Предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу. Мы готовы были говорить на все эти темы, но нам сказали: "Нет, не надо, это не ваше дело" заключил Косачев

Сенатор заявил ранее, что Европейский союз (ЕС) нельзя допускать за стол переговоров по украинскому конфликту, поскольку ЕС начнет "играть" на стороне киевского режима.