Олейник: остановки боевых действий во время переговоров РФ и Украины не будет Олейник: боевые действия во время переговоров РФ и Украины не остановятся

Москва25 июн Вести.Остановки боевых действий на момент переговоров между Россией и Украиной не будет. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

По словам юриста, главе киевского режима не нужен мир, потому что при условии выборов он получит наименьшее количество голосов, следовательно, нынешняя ситуация на Украине для него выгодна.

Теперь относительно того, что правильно заявил министр иностранных дел России, что никакой остановки боевых действий во время каких-то переговоров не будет. То есть паузы не будет. Они [на Украине] на этом настаивают. Зеленский, особенно: "Дайте паузу, дайте нам возможность передышки и так далее". Владимир Путин подтвердил, что мы готовы к переговорам, но на условиях Стамбула 2022. Мы знаем, что продвинулись далеко, парафированы были некоторые вещи. Это и денацификация в какой-то мере, защита русского языка, демилитаризация. Но опять же есть поправка, ребята, на этот раз с учетом реалий на Земле объяснил он

Ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что переговоры между Россией и киевским режимом необходимы. Также, по его мнению, переговоры должны быть в равных условиях.