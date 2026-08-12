Эксперт объяснил выгоду РФ от выборов на Украине Эксперт рассказал о выгоде РФ от выборов на Украине

Москва12 авг Вести.России выгодны выборы на Украине, так как она готова искать компромиссы только с легитимной властью. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

Он напомнил, что глава государства и министерство иностранных дел РФ настаивают на нелегитимности Владимира Зеленского.

ВСУ — это лоскутное одеяло, сшитое из разных нацбатов, за каждым из которых стоит отдельная политическая сила и отдельная финансовая сила, то есть отдельный олигарх из отдельного региона. … Эти выборы неминуемо столкнут внутри эти политические силы. Сейчас вся энергия, сконцентрированная внутри радикальных националистов, направлена на нас. И мы воюем с этой энергией. … Вот наша задача - перенаправить внутрь, заставить эти политические силы … начать резаться и биться между собой заявил Смоленко

Эксперт добавил, что начало агитации перед выборами на Украине не сможет пройти без критики оппонентов, что также позволит вскрыть потери и настоящее положение дел на фронте. Смоленко также уверен, что у Зеленского нет шансов даже участвовать в этой избирательной кампании.

Эти выборы его утопят вместе с его окружением во всех помоях, которые на него накопились за это время считает эксперт

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский потерпел бы поражение на президентских выборах на Украине, если бы они проходили прямо сейчас. Таков результат социологического опроса центра СОЦИС.