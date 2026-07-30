Москва30 июлВести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому невыгодно прямое втягивание Европейского Союза в военный конфликт с Россией, поскольку в таком случае Киев потеряет статус уникального получателя финансовой и военной помощи. Об этом информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
Любопытный вопрос: а нужно ли Украине вовлечение Польши в этот конфликт? Вот мы сейчас коснулись исторических аспектов и претензий Польши на территории, но на самом деле, мне кажется, тут есть и другой момент, связанный исключительно с текущей позицией Украины как уникального продавца той услуги, за которую Украине платят. Потому что одно дело, когда Украина воюет, – стоимость этой услуги очень высока. Другое дело, когда она уже воюет вместе с Европейским Союзом. И поэтому, когда многие эксперты говорят, что Украина просто мечтает вовлечь Европу в полноценный военный конфликт с Россией, я не уверен, что у Зеленского такие планы, потому что тогда, еще раз повторю, ценность его услуги и стоимость этой услуги серьезно упадет. Очевидно совершенно, что Зеленский собирается и дальше продолжать этот военный конфликтзаявил Симонов
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейцы глубоко заблуждаются, если рассчитывают на продолжение военных действий на Украине в течение многих лет, так как у РФ есть ресурсы, чтобы выиграть любую войну, даже с Европой.