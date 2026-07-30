Москва30 июл Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому невыгодно прямое втягивание Европейского Союза в военный конфликт с Россией, поскольку в таком случае Киев потеряет статус уникального получателя финансовой и военной помощи. Об этом информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Любопытный вопрос: а нужно ли Украине вовлечение Польши в этот конфликт? Вот мы сейчас коснулись исторических аспектов и претензий Польши на территории, но на самом деле, мне кажется, тут есть и другой момент, связанный исключительно с текущей позицией Украины как уникального продавца той услуги, за которую Украине платят. Потому что одно дело, когда Украина воюет, – стоимость этой услуги очень высока. Другое дело, когда она уже воюет вместе с Европейским Союзом. И поэтому, когда многие эксперты говорят, что Украина просто мечтает вовлечь Европу в полноценный военный конфликт с Россией, я не уверен, что у Зеленского такие планы, потому что тогда, еще раз повторю, ценность его услуги и стоимость этой услуги серьезно упадет. Очевидно совершенно, что Зеленский собирается и дальше продолжать этот военный конфликт заявил Симонов

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейцы глубоко заблуждаются, если рассчитывают на продолжение военных действий на Украине в течение многих лет, так как у РФ есть ресурсы, чтобы выиграть любую войну, даже с Европой.