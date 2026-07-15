Москва15 июл Вести.Европа пытается добиться мира через эскалацию и в августе или сентябре может попытаться представить свои "сильные аргументы" в случае их наличия, чтобы склонить Москву к принятию выдвинутых условий для мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов.

Симонов отметил, что европейцы стали откровенно заявлять, что "Россия не остановится на Украине".

В этом плане нам даже не надо ничего тут додумывать за них, они говорят предельно откровенно. Какие все-таки выводы из этого я делаю? Я делаю вывод, что вот эта логика "к миру через эскалацию", о чем все время говорят европейцы, предполагает, что если у них есть какие-то сильные аргументы, они их выложат в августе или сентябре. Почему? Потому что для них лето и осень – это критический момент, в их понимании нужно именно сейчас склонить Россию вот к их логике тех пяти пунктов, которые "евротройка" несколько недель назад заявляла заявил Симонов

В совместном заявлении лидеров "евротройки", опубликованном по итогам встречи в Лондоне, сообщалось, что лидеры Великобритании, Франции и ФРГ выступили за участие европейцев в переговорах по урегулированию украинского конфликта и перечислили условия для мира на Украине.