Мема заявил, что ЕС через переговоры с Россией пытается спасти Киев от коллапса

Мема: Европа через переговоры с РФ пытается спасти Украину от коллапса Мема заявил, что ЕС через переговоры с Россией пытается спасти Киев от коллапса

Москва23 июн Вести.Европа с помощью возможных переговоров с Россией надеется выиграть время, чтобы спасти Украину от надвигающегося коллапса. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его мнению, намерения ЕС в отношении диалога с РФ не являются благими.

Европа, вероятно, не готова к полному коллапсу Украины и теперь пытается выиграть время посредством переговоров в надежде заморозить конфликт на этой стадии написал Мема в соцсети Х

Политик отметил, что РФ продолжает наступать на поле боя и приближается к осуществлению целей спецоперации на Украине.

Как ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на информированные источники, председатель Европейского совета Антониу Кошта якобы пытается наладить каналы связи с Москвой в преддверии потенциальных переговоров по украинскому вопросу.