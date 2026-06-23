Москва23 июнВести.Европа с помощью возможных переговоров с Россией надеется выиграть время, чтобы спасти Украину от надвигающегося коллапса. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По его мнению, намерения ЕС в отношении диалога с РФ не являются благими.
Европа, вероятно, не готова к полному коллапсу Украины и теперь пытается выиграть время посредством переговоров в надежде заморозить конфликт на этой стадиинаписал Мема в соцсети Х
Политик отметил, что РФ продолжает наступать на поле боя и приближается к осуществлению целей спецоперации на Украине.
Как ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на информированные источники, председатель Европейского совета Антониу Кошта якобы пытается наладить каналы связи с Москвой в преддверии потенциальных переговоров по украинскому вопросу.