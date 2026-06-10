Европа не хочет растрачивать вооружение на Украину Сенатор Джабаров: ЕС не хочет давать оружие Киеву - не в коня корм

Москва10 июн Вести.Европа не хочет растрачивать вооружение на Украину, понимая, что это не приносит им пользы. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Сенатор не исключил, что Владимир Зеленский боится находиться в Киеве из-за потенциальной угрозы со стороны России. По этой причине он часто пребывает в Лондоне, Париже, а также в Польше.

Никто не хочет давать оружие украинцам, потому что они понимают, что это не в коня корм. Сколько ни посылай им вооружения, все равно результат один. И мне кажется, такое положение, которое сейчас сложилось в Европе, где каждая страна пытается использовать ситуацию исключительно к своей выгоде, для Украины создает очень много проблем. И я надеюсь, эти проблемы будут только нарастать заявил Джабаров

Также он отметил ослабление НАТО на фоне дистанцирования США. Сегодня этот блок не может нанести России сокрушительное поражение, убежден он.