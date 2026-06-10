Москва10 июнВести.Европа не хочет растрачивать вооружение на Украину, понимая, что это не приносит им пользы. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".
Сенатор не исключил, что Владимир Зеленский боится находиться в Киеве из-за потенциальной угрозы со стороны России. По этой причине он часто пребывает в Лондоне, Париже, а также в Польше.
Никто не хочет давать оружие украинцам, потому что они понимают, что это не в коня корм. Сколько ни посылай им вооружения, все равно результат один. И мне кажется, такое положение, которое сейчас сложилось в Европе, где каждая страна пытается использовать ситуацию исключительно к своей выгоде, для Украины создает очень много проблем. И я надеюсь, эти проблемы будут только нарастатьзаявил Джабаров
Также он отметил ослабление НАТО на фоне дистанцирования США. Сегодня этот блок не может нанести России сокрушительное поражение, убежден он.