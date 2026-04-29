Москва29 апр Вести.Киев ведет себя подло и в нефтяном вопросе держит в заложниках всю Европу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому все равно, что будет с Европой.

Киев очень подло себя ведет. Мы знаем, что, во-первых, он сначала шантажировал и венгров, и словаков, придумав какую-то поломку на нефтепроводе "Дружба", потом демонстративно все это разрешил транспортировать, нефть по этим каналам. И, конечно, он держит в заложниках практически всю Европу. Вот то, что были налеты украинских БПЛА в Туапсе, там же была в хранилищах нефть, которая предназначалась на экспорт. Вот, в том числе, видимо, и в Европу, и какие-то европейские страны. И Зеленскому абсолютно все равно, что будет с Европой, с любой страной, ему главное сделать ситуацию крайне плохой для того, чтобы сказать: "вот Россия во всем виновата, Россия не соблюдает обязательства". И я думаю, что он будет шантажировать этим постоянно отметил Джабаров

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет возглавить новое европейское военное образование, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое мнение он озвучил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".